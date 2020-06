L'Assemblea Generale della LFP conferma: Ligue 1 a 20 squadre nella prossima stagione

È terminata la riunione dell'Assemblea Generale della LFP. Non ci sarà nessuna rivoluzione in merito al format della Ligue 1: con una maggioranza del 74,49% dei voti, l'Assemblea ha approvato la risoluzione proposta dal Consiglio di amministrazione per mantenere 20 squadre nella massima serie nella stagione 2020/2021. L'ultima speranza, per Amiens e Tolosa, resta la Federazione.