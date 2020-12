L'assenza di Pizzi fa contento il Porto? Conceiçao: "Non si può provare gioia per le positività"

Il Porto di Sergio Conceiçao, che sarà avversario della Juventus negli ottavi di Champions League, disputerà domani la finale di Supercoppa di Portogallo contro gli acerrimi rivali del Benfica. Una partita che non vedrà tra i protagonisti Pizzi, positivo al COVID-19. Lo stesso Conceiçao ha parlato dell'assenza del centrocampista avversario in conferenza: "Non lo vedo come un vantaggio. Avrei voluto che fosse in buona salute: per il momento che stiamo attraversando, è impensabile provare una qualche gioia per questi avvenimenti. Anzi, tenendo conto della partita, i giocatori si uniscono maggiormente quando accadono cose come questa e scoprono uno spirito più solidale. Pizzi è un giocatore molto influente, il capitano. Non so se sarà positiva o negativa per noi la sua assenza. Colgo l'occasione per augurare a lui e a tutti coloro che soffrono di riprendersi rapidamente ".