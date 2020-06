L'Atletico Madrid non si ferma, 2-1 all'Alaves: gli highlights del match

vedi letture

L'Atletico Madrid non si ferma più. La compagine di Simeone trova la quarta vittoria consecutiva, portandosi a -10 dal Real Madrid (blancos con una gara in meno). Succede tutto nel secondo tempo con l'Alaves: Saul apre le marcature, Diego Costa chiude virtualmente il match su rigore. Inutile la rete di Joselu, sempre su rigore, in pieno recupero: i colchoneros fanno festa per la quarta volta consecutiva.