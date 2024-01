Ufficiale L'Augsburg presta Colina in Danimarca. Il terzino giocherà col Vejle fino a giugno

David Colina vola in Danimarca. Il terzino sinistro croato, classe 2000, lascia l'Augsburg e passa in prestito al Vejle BK fino al termine della stagione. L'ex giocatore di Dinamo Zagabria e Monaco era arrivato in Germania esattamente un anno fa ma non è riuscito a farsi valere anche a causa di problemi fisici. Per lui solo una presenza finora, in Coppa di Germania.