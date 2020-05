L'Australia corre in soccorso della Premier League: "Finite il campionato da noi"

L'Australia è corso in soccorso della Premier League. L'agente inglese Gary Williams, che però vive a Perth, ha infatti proposto alla Premier League di giocare le restanti partite del campionato nella capitale in Australia per completare così la stagione: "Ai club inglesi la proposta piace, così come ad alcuni funzionari governativi con cui ho parlato", ha detto Williams. E secondo le indiscrezioni del The Sun un senatore australiano sarebbe pronto a sposare l'idea di William ma restano da convincere i club inglesi.