L'Austria riparte il 2 giugno, il CEO della Bundesliga: "Partite a porte chiuse una necessità"

Il CEO della Bundesliga austriaca Christian Ebenbauer ha parlato della ripresa dei campionati fissata per il 2 giugno: "Siamo orgogliosi e consapevoli della nostra responsabilità. La salute non scende a compromessi. Grazie mille ai ministri, alle autorità e a tutti gli esperti che hanno collaborato con noi per trovare una soluzione a beneficio dell'intero sport di squadra. Le partite a porte chiuse sono solo un piano di emergenza e non una soluzione futura per il calcio. Nella situazione attuale, tuttavia, sono l'unico modo per tornare in campo. Ora non vediamo l'ora di continuare il campionato in modo che la palla finalmente rotoli di nuovo".