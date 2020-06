L'Eintracht vince, André Silva segna ancora. Prosegue la crisi dello Schalke 04

L'Europa rimane un sogno impossibile, ma l'Eintracht Francoforte non molla la presa. La squadra di Adi Hutter vince 2-1 contro uno Schalke 04 sempre più in crisi: la compagine di Gelsenkirchen non riesce più a vincere e incassa l'undicesimo ko stagionale, la vittoria manca ormai da 13 turni. Ancora in gol André Silva, la rete di questa sera è la settima in otto gare: l'attaccante portoghese è arrivato a quota 11 in campionato. Nel prossimo turno l'Eintracht sfiderà il Colonia, mentre lo Schalke se la vedrà con il Wolfsburg.

André Silva colpisce ancora - Bastano 28' all'attaccante ex Milan per trovare il suo terzo sigillo consecutivo: Kamada offre un assist perfetto, il centravanti lusitano controlla e supera Nubel con un diagonale imprendibile. Al 50' Abraham trova il gol grazie ad una disattenzione della difesa ospite, sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale. Dopo 9' la squadra di Wagner trova la rete del 2-1 con McKennie, ma il doppio giallo a Bozdogan è una doccia fredda. Trionfa l'Eintracht, lo Schalke cade ancora.