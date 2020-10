L'Everton di Ancelotti spaventa la Premier League: prova di forza nel derby e primato in classifica

Nessun ko in stagione, un Calvert-Lewin in forma strepitosa e la consapevolezza di poter fare bene in Premier League. L'Everton di Carlo Ancelotti pareggia 2-2 un derby incredibile contro il Liverpool e si piazza in testa alla classifica. I numeri sono tutti a favore della compagine toffees: 14 gol fatti e 7 subiti in 5 gare, con zero sconfitte fino a questo momento. Nessuno, almeno dopo 5 giornate, parla di titolo: la posizione sorprende i più, ma intanto l'ex Napoli si gode un periodo davvero straordinario, con il sogno di compiere un'altra impresa stile Leicester. La classifica parla chiaro, così come i risultati: Carletto non sbaglia quasi mai.