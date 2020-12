L'Everton di Ancelotti vince 2-0 al King Power Stadium: rivivi le emozioni della sfida

vedi letture

Grazie a un gol per tempo, l'Everton espugna il King Power Stadium e batte il Leicester per due reti a zero. Grande prova della squadra di Ancelotti contro una diretta rivale: Richarlison apre le marcature, Holgate chiude i conti nella ripresa. I Toffees si portano così in quinta posizione, a un solo punto dalle Foxes e dal Southampton e a due dal Tottenham secondo.