L'Everton può inguaiare Solskajer. Ancelotti: "Avremo un vantaggio rispetto allo United"

Carlo Ancelotti potrebbe essere l’uomo che segna il destino di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United. Sabato il suo Everton, dovesse vincere con i Red Devils, inguaierebbe non poco il tecnico norvegese. Lo United, in tal senso, hanno già contattato Mauricio Pochettino. Intanto Ancelotti presenta così la sfida, parlando di un vantaggio per i suoi Toffees: “I top team in questo momento hanno un calendario molto intasato, non è semplice per loro. Per questo penso che potremo trarre vantaggio, soprattutto dal punto di vista fisico”.