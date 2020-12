L'Everton vuole blindare Digne: pronto un nuovo contratto per scongiurare il pericolo City

Lucas Digne è uno dei punti di forza dell'Everton di Carlo Ancelotti, nonostante il grave infortunio alla caviglia subito un mese fa. L'ex terzino della Roma, acquistato dal Barcellona nell'estate del 2018 per 18 milioni di sterline, ha il contratto in scadenza nel 2023 e i Toffees sono pronti a offrirgli un nuovo accordo con un aumento di stipendio. Una mossa per contrastare l'interesse del Manchester City, che vede nel 27enne francese il rinforzo ideale per la corsia mancina, dove Benjamin Mendy ha deluso nonostante i 60 milioni spesi per strapparlo al Monaco.