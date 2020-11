L'ex arbitro Clattenburg: "Mourinho dice che sono colpevole per il suo esonero al Chelsea"

vedi letture

Mark Clattenburg, ex arbitro di calcio inglese, ha svelato in un podcast alcuni aneddoti curiosi della sua carriera. Uno riguarda José Mourinho: "Mi incolpa per essere stato licenziato dal Chelsea, ma direi che sono stati più i risultati negativi. Quando è andato al Manchester United, ha pensato la stessa cosa. Ce l'aveva sempre con me. In generale, se vincevano eri il miglior arbitro del mondo, ma quando perdevano era il contrario. Anche Ferguson è stato così"..