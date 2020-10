L'ex Barcellona Joan Roman cambia nome: "Da oggi chiamatemi Goku"

“Da oggi chiamatemi Goku”. Così Joan Roman, calciatore spagnolo ex Barcellona, oggi in forza al Miedz Legnica in Polonia, ha annunciato la sua clamorosa decisione, quella di cambiare nome. Addio a quello battesimo, arriva quello del protagonista di Dragon Ball. Un personaggio in cui, spiega il diretto interessato, ci si riconosce per la sua empatia e la grande determinazione. Addio a Joan Roman, ecco Goku Roman.