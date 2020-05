L'ex fischietto Iturralde: "Il 90% degli arbitri spagnoli tifa per il Real Madrid"

Per quali squadre tifano gli arbitri dei principali campionati europei? Una domanda che ci poniamo spesso, e alla quale ha provato a rispondere un ex direttore di gara spagnolo. Eduardo Iturralde, a chi gli chiedeva quale fosse la percentuale degli arbitri tifosi del Real Madrid e quella del Barcellona, ha ammesso candidamente: "Il 90% è a favore del Real Madrid, l'altro 10% sostiene il Barcellona. In generale, il 70% o l'80% della popolazione spagnola ama il Real Madrid, anche se ora i giovani sono innamorati del Barça, grazie alle vittorie conquistate da Guardiola e Messi".

Nel 2014, l'ex arbitro aveva già dichiarato: "Diventi arbitro perché ami il calcio, e se ami il calcio ami una squadra in particolare. Io sono fortunato a essere nato a Bilbao, dove la gente tifa per l'Athletic. Tuttavia, nel resto della Spagna, la maggior parte delle persone tifa per il Real o il Barcellona, perché sono le squadre che vincono, è un dato di fatto".