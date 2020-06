L'ex merengue Buyo promuove Zidane: "È l'allenatore giusto per il Real Madrid"

Francisco Buyo, ex portiere del Real Madrid, promuove Zinedine Zidane sulla panchina del club merengue: “Al Real Madrid funzionano gli allenatori morbidi, flessibili, non troppo duri, in grado di convincere con le parole i grandi calciatori che ha in rosa. Zidane è uno che sa dialogare, che parla molto con i calciatori. È stato uno dei giocatori più forti del mondo e la squadra lo segue vede in lui un esempio. Credo che sia l’allenatore giusto per il Real”, ha concluso. Di seguito il video con le sue dichiarazioni.