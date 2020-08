L'ex Milan Pato torna a casa. A 30 anni rescinde col San Paolo e va all'Internacional

Alexandre Pato lascia il San Paolo e torna nel club in cui è cresciuto: via libera per firmare con l'Internacional di Porto Alegre, lasciato nel 2007 per trasferirsi al Milan. L'attaccante 30enne - riporta gazzetta.it - ha rescisso il contratto che lo legava al San Paolo fino al 31 dicembre 2022. Ora, in qualsiasi momento, può firmare e tornare all'Internacional. Il San Paolo - si legge - risparmierà circa 5 milioni di euro, compresi alcuni diritti che spettavano all'attaccante, tra cui pagamenti e stipendi fino al 2022.