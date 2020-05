L'ex Milan Rami saluta Sochi. L'avvocato: "Non è mai stato pagato. Adesso è libero"

Lo scorso 22 febbraio il club russo del PFC Sochi ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Milan e Olympique Marsiglia Adil Rami, svincolato dopo l’avventura al Fenerbahçe. Oggi dalle colonne di France Football arrivano le parole dell’avvocato del difensore, Jules Plancque, che ufficializzano l’addio alla società: “La crisi nata in seguito alla pandemia di Coronavirus non ha risparmiato i club russi. In questo contesto, e nonostante i numerosi avvisi del giocatore e dei suoi rappresentanti, PFC Sochi ha deciso di ignorare tutti i suoi impegni e ha cercato di sottrarsi a tutte le responsabilità dimostrando la massima malafede. Adil Rami non ha finora ricevuto alcun compenso dal PFC Sochi e si trova oggi libero da ogni impegno, con un desiderio ancora intatto di proseguire la sua carriera"