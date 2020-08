L'ex Pauleta: "Il PSG merita la Champions: con questo gruppo tutto è possibile"

Intervistato da L'Equipe, l'ex giocatore del PSG Pedro Miguel Pauleta ha parlato della finale di Champions League contro il Bayern Monaco: "Spero che domenica tutto finisca bene in Champions League per il Paris Saint-Germain. Sappiamo tutti, che sia al presidente e ai giocatori, che al club manca questo trofeo. Il PSG ha una grande opportunità e cerca di vincerla da cinquant'anni. Spero che domani succeda e che il PSG diventi uno dei club che hanno vinto la Champions League. Un trofeo come questo manca a un club come il PSG. Un pronostico? Credo che con questo gruppo tutto sia possibile. Sarà una finale 50% e 50% ma ho fiducia nel PSG".