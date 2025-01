Ufficiale L'ex Pescara e Porto Juan Quintero lascia il Racing e torna in Colombia: "Che gioia essere qui"

Juan Fernando Quintero lascia il Racing Club per accasarsi all'America de Cali, club del campionato colombiano. Un ritorno in Patria per il trequartista che è passato anche dall'Italia in carriera, vestendo la maglia del Pescara: 17 presenze, 2 gol ed un assist per lui nella Serie A 2012/13 con il Delfino, prima che arrivasse il Porto a prelevarlo per le stagioni successive.

Questo il comunicato del club: "L'América de Cali ha l'onore di annunciare ai suoi tifosi, ai media e al pubblico in generale che è stato raggiunto un accordo con il Racing Club e abbiamo firmato un accordo di trasferimento definitivo tra le parti per il talentuoso centrocampista Juan Fernando Quintero, un giocatore di statura internazionale che rafforza il nostro organico in questa stagione.

Nei prossimi giorni JuanFer arriverà in città per sottoporsi alle visite mediche e, successivamente, firmare il contratto che lo renderà ufficialmente parte della famiglia americana".

Queste le parole che il fantasista ha affidato ad un video su Instagram: "Grazie a chi lo ha reso possibile, è un grande obiettivo che raggiungo nella mia carriera quella di rappresentare questo grande club, voglio dare grandi soddisfazioni e gioia ai nostri tifosi".