L'ex portiere del PSG Alonzo su Thiago Silva: "Simbolo del fallimento del progetto"

Jerome Alonzo, ex portiere del Paris Saint-Germain con oltre trecento partite tra i professionisti anche tra Nizza, Marsiglia, Saint-Etienne e Nantes, dove ha chiuso la carriera nel 2010, è un super tifoso del PSG. Al canale de L'Equipe ha parlato dell'addio di Thiago Silva al club parigino. "Non tenerlo deriva da una logica salariale: Thiago è costoso e simboleggia, che ci piaccia o no, il fallimento del PSG in Champions League per 8 anni, Hanno ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare pagina. Ora, però, servirà trovare il suo erede sul mercato".