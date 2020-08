L'ex portiere James: "Bono miglior portiere dell'Europa League, decisivo su Lukaku"

Intervistato dal Mirror, David James, ex portiere del Manchester City e del Liverpool, elegge Bono del Siviglia come miglior portiere dell'Europa League: "Non ha dovuto fare grandi cose in finale contro l'Inter, ma quando è stato chiamato in causa su Lukaku ha fatto il salvataggio decisivo. È sembrato solido e a ciò si aggiunge la sua prestazione in semifinale contro il Manchester United. È il giocatore che più di tutti ha aiutato il Siviglia a vincere il trofeo".