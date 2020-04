L'ex Sacristan: "Real Sociedad, che stagione. E' la squadra che gioca il miglior calcio de La Liga"

Eusebio Sacristán, ex allenatore della Real Sociedad, ha elogiato ai microfoni Mundo Deportivo la sua squadra oggi allenata da Imanol Alguacil e grande protagonista del campionato spagnolo: "È la squadra della Liga che gioca meglio, con grande efficacia ed è con piacere per gli occhi: Ha un ottimo equilibrio in tutte le sfaccettature del suo gioco e questo le consente di avere prestazioni molto elevate per lungo tempo attraverso un gioco attraente. La stagione è brillante e sta facendo qualcosa di fantastico".