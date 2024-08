Ufficiale L'ex Samp Andersen è tutto del Fulham: "Nessuno mi ha convinto, è come tornare a casa"

vedi letture

Dalla Sampdoria al Lione, l'esperienza annuale in prestito al Fulham e lo sbarco al Crystal Palace nel 2021, finché ora Joachim Andersen ha deciso di restare in Premier League ma di cambiare casacca. Infatti il difensore centrale danese ha firmato ufficialmente con The Cottagers un contratto quinquennale, fino al 2029, con opzione di allungamento di ulteriori 12 mesi.

Il comunicato ufficiale. "Il Club è lieto di annunciare l'ingaggio di Joachim Andersen dal Crystal Palace per una cifra non rivelata.

Beniamino dei tifosi dopo il prestito al Fulham nel 2020/21, Andersen è ora tornato a titolo definitivo, con un contratto fino all'estate del 2029, con un'opzione del club per un ulteriore anno", la chiosa dell'annuncio trasmesso sui social e sul portale del club inglese.

Parlando con FFCtv, ecco le prime parole al ritorno ufficiale e definitivo di Andersen: “È davvero bello essere qui. È un po' come tornare a casa, è una bella sensazione. Naturalmente conosco il club, so come sta giocando il Fulham, conosco molti giocatori, conosco alcuni membri dello staff, quindi non ho avuto bisogno di nessuno che mi convincesse perché sapevo già molte cose”, ha esordito.

Aggiungendo: “Ho avuto dei buoni colloqui con il direttore. Conosco lo stile di gioco che gli piace, quindi era solo una decisione che dovevo prendere da solo, con mia moglie e la mia famiglia, e vedere cosa è meglio per me, e credo che questo sia un buon passo per la mia carriera”. Andersen indosserà la maglia numero 5 per i bianchi, lo stesso numero che ha adottato durante il suo precedente periodo al club.