L'ex Sampdoria Diaby sospeso per due anni dalla FA per doping

L'ex Sampdoria Bambo Diaby è stato bandito per due anni dalla FA in Inghilterra dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver violato i regolamenti antidoping della Federcalcio. Nelle sue urine, in un test post partita a gennaio scorso, sono state riscontrate tracce di Higenamine con il giocatore che non ha saputo dare una spiegazione in merito a come la sostanza sia finita nel suo corpo. Per questo motivo è arrivata la penalità oltre alla rescissione del contratto con il Barnsley, ultimo proprietario del suo cartellino.