L'ex United Neville spinge per la cessione di Pogba: "Non vuole più restare. Serve una soluzione"

"Amato o meno, non vuole più restare qui. Serve una soluzione". Gary Neville non si tira indietro: l'ex difensore del Manchester United non usa giri di parole sul caso Pogba. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports: "Non vuole vivere a Manchester, vuole andare via. E se vuole andarsene devi trovare una soluzione", ha dichiarato l'ex calciatore inglese.