L' Imperatore Kamada trascina l'Eintracht: in estate fu a un passo dal Genoa

L'Europa League ha un nuovo Imperatore. Daichi Kamada è stato il grande protagonista delle sfide disputate nel pomeriggio: l'attaccante giapponese, classe 1996, ha trascinato l'Eintracht Francoforte nella vittoria per 4-1 contro il Salisburgo con una strepitosa tripletta, che lo proietta in cima alla classifica cannonieri, insieme a Sporar dello Sporting e Morelos dei Rangers (in campo ora contro il Braga). In estate sembrava vicinissimo al Genoa, dove avrebbe ripercorso le orme di Kazuyoshi Miura, il primo calciatore del Sol Levante a giocare in Serie A. L'Eintracht, però, ha deciso di tenerlo dopo il proficuo prestito al Sint-Truiden e adesso si gode le giocate e i gol di un calciatore davvero talentuoso.