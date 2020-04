L'idea della Premier League in vista della ripresa: 5 sostituzioni disponibili in ogni partita

vedi letture

Il Daily Mirror spiega come le squadre di Premier League stiano portando diverse propposte alla FA in vista della (ancora incerta) ripartenza del campionato. In particolare le 20 squadre della massima divisione britannica, nel caso in cui dovessero essere costrette a chiudere la stagione con una serie ravvicinata e prolungata di partite, chiederanno alla Federazione la possibilità di effettuare fino a 5 sostituzioni all’interno di una singola partita.