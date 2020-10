L'impresa più dura per la Lokomotiv e l'orgoglio di Nikolic: "Proveremo a battere il Bayern"

Le risposte di Marko Nikolic, allenatore della Lokomotiv Mosca, domani avversaria Champions del Bayern Monaco, non spiccano per originalità. "Rispettiamo l'avversario, sono la miglior squadra d'Europa e daremo il meglio. Le nostre possibilità? Non ne parlerò ma abbiamo anche noi i nostri punti di forza. Cosa dico a chi non crede in noi? GLi scettici ci saranno sempre, la mia preoccupazione è lavorare con la squadra. Come giocheremo? Proveremo a giocare il nostro calcio". Poi, però, un moto d'orgoglio. "Penso sempre a vincere. Chissà. Un pareggio un super risultato? Noi proveremo a vincere".