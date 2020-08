L'ironia social della Ligue 1: "È tornata la Farmers League"

"The Farmers League" is back. Con una buona dose di autoironia l'account Twitter della Ligue 1 ci introduce al ritorno del campionato: fischio d'inizio alle 19 con Bordeaux-Nantes. Il filmato postato, della durata di 57 secondi, alterna le bellezze architettoniche, naturali ed eno-gastronomiche della Francia, con quelle di stadi e giocatori festanti. La dicitura "Farmers League" (il campionato dei contadini, ndr) è usata per denigrare il massimo campionato francese per la sua competitività. Tanto da scatenare la reazione di Kylian Mbappé nei giorni scorsi dopo la qualificazione in semifinale di Champions di PSG e Lione. Il tweet, sempre ironicamente, chiude con il seguente messaggio: "Ci scusiamo con PSG e Lione, impegnate a Lisbona...".

⚽🍷🌻🥐🗻🚜🥖🗼🚄⚽

The “Farmers League” is back!

Take in the sights of France this weekend across 7 matches 🇫🇷

Apologies to @PSG_English and @OL_English who were busy in Lisbon… 🏆 pic.twitter.com/jqNesqG7f4

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) August 21, 2020