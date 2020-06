L'Istanbul Basaksehir vince con l'Ankaragucu e vola in classifica: ora è primo in solitaria

Grazie alla vittoria per 2-1 sul campo dell'Ankaragucu, che resta così penultimo in Super Lig turca, l'Istanbul Basaksehir torna in testa in solitaria in classifica. 2-1 nella Capitale, eppure i padroni di casa erano passati anche in vantaggio con Garry Rodrigues. Prima Aleksic poi Visca, però, hanno ribaltato il risultato, subito dopo l'ingresso in campo di Robinho al posto di Demba Ba nella ripresa. Adesso il Basaksehir è a +3 dal Trabzonspor e a +7 dal Sivasspor a sei giornate dal termine. La squadra di Trebisonda giocherà lunedì 22 in casa dell'Alanyaspor.