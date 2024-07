Ufficiale L'Olympique Lione conferma Pierre Sage in panchina: contratto fino al 2026

L'Olympique Lione ha deciso di confermare Pierre Sage sulla panchina per le prossime due stagioni. Autore di un grande girone di ritorno alla guida dell'OL, l'allenatore francese aveva il contratto in scadenza al termine della stagione passata, ma adesso il club francese ha annunciato il rinnovo fino a giugno 2026. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Arrivato ad interim il 30 novembre 2023, Pierre Sage ha svolto un lavoro notevole nel risanare gradualmente il club facendo una seconda parte di stagione eccezionale. Ultimo in Ligue 1 all'inizio di dicembre con soli 7 punti in classifica, l'OL ha trasformato radicalmente il proprio gioco sotto la direzione dell'ex direttore del settore giovanile, riconosciuto e apprezzato per la sua profonda esperienza calcistica, il suo approccio tattico rigoroso e la sua serenità nello spogliatoio.

Con 46 punti raccolti in 22 partite di campionato, l'OL ha realizzato una delle migliori seconde parti di stagione della sua storia, scandita dalla qualificazione diretta all'Europa League, dal 6° posto in campionato e dalla partecipazione alla finale della Coupe de France contro il PSG".