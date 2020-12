L'orgoglio del presidente Ronaldo: "Non vendo il Valladolid. Il club vale più di 85 milioni"

Dopo oltre un anno, Luis Nazario de Lima (ovvero Ronaldo il Fenomeno) è comparso davanti ai giornalisti in una conferenza stampa per parlare del suo Real Valladolid e delle voci che vorrebbero una cessione imminente del club di cui è proprietario: "Al momento non c'è niente e non ho intenzione di vendere il club. Non c'è stata una vera offerta, anche se c'è stato qualche approccio. Ci sono voluti due anni e mezzo per arrivare dove siamo e quello che voglio è lasciare un'eredità importante. Continueremo a lavorare sodo e quando ci sarà qualcosa di specifico ve lo farò sapere. Per ora, le voci servono solo a confondere l'ambiente, i tifosi e in questo momento non è corretto. La mia intenzione era di restare qui per cinque anni, ma per lasciare un buon ricordo dovrò restare per altri quattro. Il club vale 85 milioni? Per quello che stiamo facendo vale molto di più".