L'ultima conferenza di Aduriz: "L'anca è peggiorata, devo smettere. Ma non sono triste"

Aritz Aduriz saluta ufficialmente il calcio. L'ormai ex attaccante dell'Athletic Club e della Nazionale spagnola ha concesso pochi minuti fa la sua ultima conferenza stampa da calciatore, in un San Mamés insolitamente deserto. Questo il suo nostalgico addio: "Non sento dentro di me la necessità di organizzare un evento pubblico per l'ultimo saluto al popolo biancorosso, quanto sto ricevendo adesso è molto più di quello che mi sarei mai immaginato. L'Athletic rappresenta qualcosa di speciale, di diverso, prima di tutto dal punto di vista umano. Oggi non sono triste, ma felice. In questi anni sono stato omaggiato dai tifosi ogni domenica. Non credevo che avrei potuto giocare così tante stagioni (Aduriz lo scorso 11 febbraio ha spento 39 candeline, ndr), quindi dico grazie e mi inorgoglisco per tutto ciò che sono riuscito a fare. La cosa più dura per me ora sarà non tornare ad allenarmi coi miei compagni, mi mancheranno tantissimo. Purtroppo però l'anca mi dava problemi già prima della pandemia e in queste settimane è addirittura peggiorata, ho dovuto dire basta. Il mio segreto? Ho fatto quello che più mi piaceva e mi sono divertito un sacco", le parole del leggendario centravanti biancorosso.