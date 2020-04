L'ultima idea della FA: Wembley a disposizione della Premier per concludere la stagione

Wembley a disposizione della Premier League per concludere la stagione. Secondo il tabloid 'The Times', è l'ultima idea della Football Association che è pronta a utilizzare lo stadio della nazionale inglese per disputare alcune delle partite che mancano da qui alla fine del campionato. L'idea sarebbe quella di far giocare le partite a Wembley e di mettere a disposizione anche il centro di addestramento di St George utilizzato proprio per le nazionali.

Ovviamente, tutto sarà subordinato al contenimento del coronavirus: solo dopo che saranno revocate le attuali misure di contenimento sarà possibile riorganizzare il nuovo calendario.