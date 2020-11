L'Uruguay di Nandez e Bentancur batte la Colombia 3-0: in ombra Muriel e Zapata

vedi letture

Splendido successo dell'Uruguay del Maestro Tabarez. La Celeste si impone in trasferta contro la Colombia con un 3-0 che non ammette repliche: Cavani sblocca dopo 5' (su assist di Nandez), Suarez raddoppia dal dischetto al 54' e Darwin Nunez chiude i giochi al 73'. Prestazione da dimenticare per i Cafeteros e per gli "italiani": la partita di Muriel dura 59', mentre Zapata, Mojica e Cuadrado non riescono a incidere. Bene invece Nandez, Godin, Caceres e Bentancur (lo juventino sostituito al 93' da Neves), tutti protagonisti nel successo che proietta la loro Nazionale al secondo posto in classifica.

Classifica del girone di qualificazione ai Mondiali 2022

Argentina 7 *

Brasile 6

Ecuador 6 *

Uruguay 6 *

Paraguay 5 *

Colombia 4 *

Cile 1

Perù 1

Venezuela 0

Bolivia 0 *

* una partita in più

.