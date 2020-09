La Bundesliga fabbrica di talenti. Rangnick: "Havertz è una sorta di Cruyff moderno"

Havertz, Werner, Sancho, Haaland. Quattro grandi talenti che saranno sicuramente protagonisti nei prossimi anni e che Ralf Rangnick conosce benissimo. Il demiurgo della bella realtà calcistica costruita dalla Red Bull ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports UK, in cui ha parlato dei giocatori oggi in forza a Borussia Dortmund e Chelsea.

Havertz come Cruyff: "Forse avrà bisogno di un paio di settimane per abituarsi. Volevo convincerlo a trasferirsi al Lipsia, ma era completamente preso dal Bayer Leverkusen. È uno di quei giocatori che non hanno punti deboli. È una sorta di Johan Cruyff moderno: può segnare gol e può fornire assist. Può giocare come nove o nove e mezzo. Non lo vedo come esterno, ma nella zona centrale del campo può essere estremamente prezioso. Ma lo vedo ancor meglio come numero 10 o mezzala nel 4-3-3. È molto versatile, un centrocampista offensivo completo, con un radar a 360 gradi per segnare e fornire assist. Non ho dubbi che il suo passaggio al Chelsea sarà proficuo per tutti".

Werner il pupillo: " È diventato un titolare della prima squadra dello Stoccarda all'età di 17 anni. Quando retrocessero quattro anni fa, noi fummo promossi e quindi ho cercato subito di convincerlo a unirsi a noi. Con il suo ritmo eccezionale e il suo talento era perfetto per noi. Siamo riusciti a convincerlo e gli dissi che sarebbe diventato un Nazionale tedesco entro due anni, ed è quello che è successo. Ha segnato quasi 20 gol a stagione; ora è passato al Chelsea, che ha dato un senso al suo nuovo percorso: fare affidamento su giovani giocatori di grande talento".

Sancho il rimpianto: "Quattro anni fa lo stavamo osservando e abbiamo anche incontrato Jadon, la sua famiglia e il suo agente. Ralph Hasenhuttl (l'allora manager del Lipsia, ndr) e io li abbiamo incontrati a Londra, ma ha deciso di andare al Borussia. La sua crescita negli ultimi tre anni è stata sorprendente. Attualmente è uno dei migliori giocatori offensivi in Europa. Ha segnato 18 gol e fornito 18 assist nell'ultima stagione, sono statistiche fenomenali per un esterno offensivo e attualmente in Europa non vedo nessuno al suo livello. È uno dei più grandi talenti d'Europa".

L'aneddoto su Haaland: "Erling è uno dei miei giocatori preferiti e sarà il punto di riferimento per gli attaccanti centrali nei prossimi 10-15 anni. È alto 193 cm, è estremamente veloce ed è bravo con la palla. Può controllare e difendere la palla e può essere l'anello di congiunzione tra i centrocampisti e il resto degli attaccanti. È estremamente pericoloso sotto porta, è bravo nel gioco aereo e ha anche una mentalità eccezionale. Ogni mattina, quando entra in macchina, la prima cosa che ascolta è l'inno della Champions League: questo dimostra la mentalità che ha questo ragazzo. Per me è un giocatore fantastico e il Borussia Dortmund ha fatto davvero un grande colpo".