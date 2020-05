La Bundesliga non è più sola: dall'Austria alla Serbia, in Europa si torna in campo

vedi letture

A due settimane di distanza dalla ripresa della Bundesliga, finalmente anche altri campionati in Europa sono ripartiti. A porte chiuse, ovviamente, ma garantendo comunque un discreto spettacolo. Nella giornata appena terminata sono stati assegnati due titoli: la Stella Rossa di Dejan Stankovic ha vinto il campionato serbo con tre giornate d'anticipo, grazie al successo per 5-0 sul campo del Rad. Il Partizan di Savo Milosevic, staccato di 12 punti, non può più raggiungere i rivali di sempre.

Sorride anche il Salisburgo, che si conferma dominatore assoluto in patria mettendo in bacheca l'ennesima Coppa nazionale. Travolto il malcapitato Austria Lustenau, club di seconda serie, con un eloquente 5-0, in cui spicca la rete del talento Szoboszlai.

Havertz non si ferma - A proposito di talenti, la sosta forzata sembra aver fatto bene a Kai Havertz, sempre più trascinatore del Bayer Leverkusen: alle Aspirine basta un gol del gioiello (il quinto in quattro partite) per espugnare il campo del Friburgo e portarsi momentaneamente in terza posizione.

Polonia, Danimarca e Ungheria - Il pallone è tornato a rotolare anche sui campi della Danimarca (dopo il recupero giocato ieri tra Aarhus e Randers), dove il Nordsjaelland ha vinto 2-0 in casa del Silkeborg, e della Polonia. In Ungheria, invece, come avevamo scritto ieri , il governo ha dato il via libera al pubblico negli stadi a patto di rispettare le norme sul distanziamento sociale. E le immagini che sono arrivate da Kaposvar (sconfitto 6-0 dal Zalaegerszeg) testimoniano il senso di responsabilità dei tifosi di casa nell'osservare le disposizioni.