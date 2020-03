La Bundesliga si ferma, il Werder Brema valuta il taglio salariale ai giocatori

Complice lo stop ai campionati in Bundesliga si è iniziato a discutere della possibilità di contrattare con l’AssoCalciatori tedesca la possibilità di un taglio salariale ai giocatori a seconda dello sviluppo dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. “Se non si gioca è un argomento di discussione - ha spiegato in merito al Weser-Kurier il dg del Werder Brema Klaus Filbry - ma dobbiamo aspettare su come si sviluppa la situazione. Se la stagione può essere giocata fino alla fine, con o senza i tifosi, la situazione può anche allentarsi di nuovo”.