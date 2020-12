La classifica di Premier: Reds forza sette, Ancelotti è secondo. Domani Tottenham-Leicester

vedi letture

Dopo le gare del sabato di Premier League l'Everton di Carlo Ancelotti si trova al secondo posto grazie al 2-1 rifilato ad un Arsenal in piena crisi. I Toffes hanno un punto in più del Tottenham che domani nella sfida contro il Leicester dovrà vincere per rispondere al Liverpool sempre più primo dopo aver strapazzato il Crystal Palace. Dopo due pareggi è tornato alla vittoria il Manchester City a Southampton, domani invece tocca allo United. Chiude il Chelsea lunedì.

PREMIER LEAGUE - TURNO 14

Crystal Palace-Liverpool 0-7

Southampton-Man City 0-1

Everton-Arsenal 2-1

21.00 Newcastle-Fulham

Domenica

13.00 Brighton-Sheffield Utd

15.15 Tottenham-Leicester

17.30 Man United-Leeds United

20.15 West Brom-Aston Villa

Lunedì

18.30 Burnley-Wolves

21.00 Chelsea-West Ham

CLASSIFICA: Liverpool 31, Everton 26, Tottenham 25*, Leicester 24*, Southampton 24, Man City 23*, Man United 23**, Chelsea 22*, West Ham 21*, Wolves 20*, Aston Villa 19***, Crystal Palace 18, Leeds 17*, Newcastle 17**, Arsenal 14, Brighton 11*, Fulham 9*, West Brom 7*, Sheffied 1*.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno