La crisi del Borussia Dortmund causata anche dal calo di Sancho: solo tre reti in 17 partite

Il mercato, forse, lo ha un po' distratto e ha contribuito al calo di rendimento. La prima parte di stagione di Jadon Sancho non ha convinto: l'esterno offensivo inglese, dopo due annate impressionanti in cui ha raggiunto per due volte la "doppia doppia" (doppia cifra sia nei gol che negli assist), non riesce a essere determinante nel Borussia Dortmund, che ne ha risentito in termini di risultati. Sancho ha segnato tre reti e fornito sei assist in 17 partite totali disputate finora. Una media di 0,3 a partita, contro quella di 1,3 della scorsa stagione. Nemmeno la presenza di Haaland, vera e propria macchina da gol capace di capitalizzare al meglio ogni occasione, gli ha giovato: l'obiettivo del Manchester United ha fornito soltanto tre assist al talento norvegese. Insomma, qualche riflessione andrebbe fatta, in vista soprattutto delle prossime finestre di mercato. Sancho non sembra più così intoccabile.