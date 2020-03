La DFB non ferma il campionato, Thiago Alcantara: "Siete pazzi: tornate alla realtà"

Il centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara non ha preso bene la decisione della Federazione tedesca di proseguire il campionato nonostante l'emergenza Coronavirus. Poco fa, il giocatore figlio di Mazinho e nato in Italia, ha utilizzato il proprio profilo Twitter per pubblicare questo messaggio: "Questa decisione è da pazzi. Per favore smettetela di scherzare e tornare alla realtà. Siamo onesti: ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport". Il Bayern Monaco dovrebbe essere impegnato in trasferta questo weekend contro l'Union Berlin.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.

— Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020