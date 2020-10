La DFB pronta a cambiare il calcio: su Twitter spiegherà live gli interventi del VAR in Bundes

Da sempre all'avanguardia, la Federcalcio tedesca è pronta a lanciare una nuova grande novità nel panorama calcistico. È stato recentemente aperto, infatti, un apposito profilo Twitter della classe arbitrale, nel quale saranno di volta in volta spiegati gli interventi del VAR durante le partite di Bundes e Zweite Liga. "Quando le review richiederanno tempi lunghi, dallo stanzino di Colonia verranno pubblicati tweet live per chiarire le situazioni e gli episodi", ha spiegato su Twitter il giornalista di BundesItalia.com Giorgio Dusi. Per una mossa, l'ennesima arrivata dalla DFB, che può sicuramente aiutare l'inserimento della tecnologia nel mondo del calcio e rivoluzionare una volta per tutte il rapporto tra arbitri, squadre e tifosi.