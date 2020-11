La Federcalcio bulgara nega il rinvio per Covid. Il Levski minaccia di boicottare il derby eterno

Il derby più sentito di Bulgaria, quello della capitale fra CSKA e Levski (non per nulla ribattezzato derby eterno), potrebbe non giocarsi e non solo a causa del Covid-19. Il Levski infatti ha chiesto alla Federcalcio bulgara il rinvio della sfida, che è programmata per sabato, visti i numerosi casi di positività - ben diciannove - che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane trovando però il parere contrario della BFS poiché la maggior parte dei giocatori attualmente positivi finirà la propria quarantena nei giorni precedenti alla partita e questo consentirebbe al tecnico dei blu di avere più di undici giocatori a disposizione per il derby, seppur molti di questi non si allenino da circa due settimane. Il Levski non ha preso bene la decisione della BFS e sta valutando di non presentarsi in campo per il derby andando così incontro a una sconfitta a tavolino. Venerdì ci sarà un Consiglio d’Amministrazione straordinario per decidere se presentarsi o meno in campo sabato.