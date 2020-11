La Federcalcio tedesca conferma Löw: il 6-0 è visto come un "incidente di percorso"

Una riunione d'emergenza per discutere del futuro di Joachim Löw sulla panchina della Germania. Al ritorno da Siviglia, dove è arrivata una clamorosa disfatta, i vertici federali hanno voluto incontrare il CT: alla riunione erano presenti il presidente Keller, Oliver Bierhoff e Marcus Sorg, allenatore in seconda. La DFB ha deciso di proseguire con Löw, secondo quanto riporta la Bild: il 6-0 di ieri contro la Spagna è stato bollato come "incidente di percorso occasionale", e il tecnico non ha mai preso in considerazione le dimissioni. L'obiettivo è voltare pagina in freta e costruire una squadra in grado di vincere l'Europeo.