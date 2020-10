La Francia sfida il Portogallo, Lenglet contro CR7: "Lo fermeremo tutti insieme"

La Francia si prepara a sfidare il Portogallo in Nations League e Clement Lenglet del Barcellona racconta a M6Info la prossima sfida a Cristiano Ronaldo. "Dobbiamo difendere bene e riuscire a fermare Cristiano Ronaldo. Il Portogallo non è solo lui però dobbiamo e vogliamo togliergli palloni per evitargli occasioni. Servirà un lavoro collettivo, come detto, per vincere il duello. La mia convocazione? Il tecnico ha fiducia in me, mi convoca regolarmente. Conosco sempre di più lo staff, i ragazzi, mi sento sempre di più uno del gruppo e spero di esserci all'Europeo. C'è un anno in più per provare soluzioni in vista della kermesse, nel male dobbiamo trovare questo aspetto come positivo".