La frecciata di Bale al Real: "Giocare mi rende felice, è bello essere in un posto dove mi amano"

Gareth Bale è tornato a sentirsi un calciatore dopo l'addio al Real e il ritorno al Tottenham. Il gallese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia, riservando una frecciata alla sua ex squadra: "È bello giocare di nuovo, è bello essere in un posto dove mi amano e mi sento amato. Sto recuperando la mia forma fisica, ma giocare è ciò che rende felici tutti i calciatori. C'è ancora molto da migliorare, ma ci vuole tempo per abituarsi a giocare di nuovo tante partite in pochi giorni. Sono sulla buona strada, sono passate soo sei settimane da quando sono rientrato ma mi diverto a giocare, come una volta".