La lezione di Alex Song: "Un 20enne in Ferrari è povero, un 50enne in Bentley va rispettato"

Alex Song si è raccontato in una diretta social e ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero interessanti sui suoi trascorsi all'Arsenal e al Barcellona: "Sono stato per otto anni nell'Arsenal ma solo negli ultimi 4 ho guadagnato tanto. Lo stipendio aumentava e io sprecavo un sacco di soldi tra cene, viaggi e vacanze. Non sono riuscito a mettere da parte nemmeno 100.000 sterline. Pensavo di essere milionario ma non era quella la realtà. Con il primo contratto da professionista guadagnavo 15.000 sterline a settimana, ero talmente eccitato che un giorno, vedendo la macchina di Henry, ho deciso di acquistarla uguale anche se non potevo permettermela. Dopo due mesi l'ho cambiata con una Toyota, a Thierry dissi che era troppo per me. Un 20enne alla guida di una Ferrari non è un ricco, a 20 anni non hai ancora fatto nulla. Un 50enne che guida una Bentley invece è una persona da rispettare. Il Barcellona? Quando parlai col d.s. mi disse che avrei giocato poco. Gli risposi che non mi importava, era arrivato il momento di diventare milionario!".