La saudade di Hulk: "Il Porto è nel mio cuore, tornarci sarebbe un sogno per me"

Hulk vuole tornare al Porto. L'attaccante brasiliano, che proprio con la maglia dei Dragoes ha giocato ad altissimi livelli tra il 2008 e il 2012, ha espresso il suo desiderio direttamente ai canali ufficiali del club portoghese: "È chiaro che ho voglia di tornare al Porto, ho lasciato molti amici là. Come ho già detto in tante occasioni, il Porto è nel mio cuore e giocarci di nuovo sarebbe un sogno per me", le dichiarazioni dell'attuale giocatore dello Shanghai SIPG in Cina.