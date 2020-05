La Liga e un messaggio più che chiaro: "complimenti alla Bundes per la ripartenza"

Un messaggio chiaro, che evidenzia la voglia della Spagna di ripartire coi giochi. La Liga, tramite i propri account social, ha fatto i complimenti alla decisione della Germania di ripartire la seconda metà di maggio con Bundesliga e Zweite Bundesliga. "Vogliamo congratularci con la Bundesliga per ripartire con la competizione nella seconda metà di maggio". Un messaggio da parte di un account ufficiale che lascia poco spazio alle interpretazioni.

#LaLiga would like to congratulate Bundesliga for restarting the competition from the second half of May. pic.twitter.com/mZN2cctH3e

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 6, 2020