La Liga verso la ripartenza: altra giornata di test per i giocatori, le immagini

vedi letture

Altra giornata importante per la ripresa del calcio spagnolo. Le società iberiche stanno infatti svolgendo in queste ore i test medici ai propri calciatori. Tanti post sui social da parte dei club della Liga Santander che ritraggono le stelle delle varie formazioni che, in borghese e con la mascherina, si dirigono nei rispettivi centri di allenamento per effettuare le analisi.

📽 | La Ciudad Deportiva vive la segunda jornada de pruebas médicas 🔙😎#OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/VEOvnLL95r — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 7, 2020